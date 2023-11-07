Загадку египетского Сфинкса раскрыли ученые

Американские ученые, вероятно, разгадали загадку происхождения знаменитого Большого Сфинкса в египетской Гизе и выяснили, как древние египтяне сумели создать самую крупную однокаменную статую в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, ученые университета Нью-Йорка представили убедительные доказательства теории, согласно которой всемирно известный Большой Сфинкс – это на самом деле естественная часть рельефа, которой древние скульпторы просто придали черты мифического существа.

Ученые с помощью лабораторных экспериментов смогли воссоздать ландшафт в окрестностях Гизы таким, каким он был 4,5 тыс. лет назад, и проверили, как ветер воздействовал на известняк, из которого вытесан Большой Сфинкс. По словам ведущего автора исследования Лейфа Ристрофа, результаты моделирования оказались неожиданными. Выяснилось, что в естественных условиях сильный ветер постепенно придает скалам из песчаника формы, напоминающие лежащих животных с поднятыми головами. Такие "обработанные" ветром скалы хорошо известны местным жителям, геологи их называют словом "ярданг".

Высота Большого Сфинкса – 20 метров, он вытесан из единого куска песчаника. Несмотря на то, что статую явно создавали сознательно и приложили для этого немало усилий, новое исследование показывает, что у древних мастеров была отличная "заготовка" из уже обработанной ветром огромной скалы.





"Никто не говорит, что это полностью людское творение или полностью чудо природы. Вопрос в том, какая часть сфинкса существовала изначально, а какую изменили уже позднее. Наше исследование говорит о том, что значительная часть головы, шеи и лап Большого Сфинкса, вероятно, была создана природой в ходе эрозии (выветривания)", – пояснил Лейф Ристроф.

Теорию о том, что египетский сфинкс – это ярданг, которому древние каменотесы придали облик существа из мифов, впервые высказал геолог Фарук эль-Баз еще 40 лет назад, но тогда ее не смогли убедительно подтвердить или опровергнуть.

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