Академик рассказал, как остановить старение организма

Снижение калорийности питания, а также физические нагрузки помогут замедлить старение организма, сказал вице-президент Российской академии наук (РАН) Михаил Пирадов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, снижение когнитивных функций также влияет на состояние человека.

"Один из основных признаков старения — это снижение когнитивных функций. Всех нас пугает болезнь Альцгеймера. И небезосновательно: каждые 33 секунды один человек в мире заболевает ей. А на втором месте — сосудистая деменция. Если не произойдет прорывов в лечении, то в недалеком будущем до 40% людей старше 85 лет будут страдать болезнями, разрушающими мозг", — сказал Михаил Пирадов в беседе kp.ru.

Чтобы сохранить здоровье мозга, академик советует:

больше читать и стараться запоминать информацию, идеальный вариант – изучение иностранных языков:

как можно больше двигаться; разумные, без перенапряжения физнагрузки активизируют кровообращение, за счет этого мозг лучше насыщается кислородом и эффективнее работает;

делать непривычные движения, например, чистить зубы, расчесываться, писать левой рукой (левшам – правой), это отличная встряска, тренировка для мозга;

обязательно принимать назначенные врачом лекарства от гипертонии, атеросклероза (препараты, снижающие холестерин) и от сахарного диабета, такие средства уменьшают угрозу развития сосудистой деменции. Если же игнорировать их прием, растет риск как слабоумия, так и инсультов.

Замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б. В. Петровского Илья Еремин напомнил, что специалисты провели исследования и установили, что системное хроническое воспаление лежит в основе старения и в то же время ускоряет его. Оно приводит к сбоям в работе иммунной системы.

По словам Еремина, старение также ускоряется из-за стрессов, хронического недосыпа, нарушения в режиме питания, воздействия шума и сидячего образа жизни.

Он посоветовал исправлять ситуацию при помощи ежедневных аэробных нагрузок, интервального голодания, отказа от курения и злоупотребления алкоголем.

По мнению специалиста, соблюдение здорового образа жизни и санитарных мер, а также вакцинация позволит защитить организм.

Наукой доказано, что действуют такие методы, как:

здоровый сон;

физнагрузки;

регулярное правильное питание;

лечение хронических и острых заболеваний (переносить болезнь на ногах – мощный удар по иммунитету!);

поддержание здоровой микрофлоры кишечника;

отказ от курения, самолечения антибиотиками и антигистаминными (противоаллергическими) препаратами.

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