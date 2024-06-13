Академик рассказал, как остановить старение организма
По его словам, снижение когнитивных функций также влияет на состояние человека.
"Один из основных признаков старения — это снижение когнитивных функций. Всех нас пугает болезнь Альцгеймера. И небезосновательно: каждые 33 секунды один человек в мире заболевает ей. А на втором месте — сосудистая деменция. Если не произойдет прорывов в лечении, то в недалеком будущем до 40% людей старше 85 лет будут страдать болезнями, разрушающими мозг", — сказал Михаил Пирадов в беседе kp.ru.
Чтобы сохранить здоровье мозга, академик советует:
- больше читать и стараться запоминать информацию, идеальный вариант – изучение иностранных языков:
- как можно больше двигаться; разумные, без перенапряжения физнагрузки активизируют кровообращение, за счет этого мозг лучше насыщается кислородом и эффективнее работает;
- делать непривычные движения, например, чистить зубы, расчесываться, писать левой рукой (левшам – правой), это отличная встряска, тренировка для мозга;
- обязательно принимать назначенные врачом лекарства от гипертонии, атеросклероза (препараты, снижающие холестерин) и от сахарного диабета, такие средства уменьшают угрозу развития сосудистой деменции. Если же игнорировать их прием, растет риск как слабоумия, так и инсультов.
Замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б. В. Петровского Илья Еремин напомнил, что специалисты провели исследования и установили, что системное хроническое воспаление лежит в основе старения и в то же время ускоряет его. Оно приводит к сбоям в работе иммунной системы.
По словам Еремина, старение также ускоряется из-за стрессов, хронического недосыпа, нарушения в режиме питания, воздействия шума и сидячего образа жизни.
Он посоветовал исправлять ситуацию при помощи ежедневных аэробных нагрузок, интервального голодания, отказа от курения и злоупотребления алкоголем.
По мнению специалиста, соблюдение здорового образа жизни и санитарных мер, а также вакцинация позволит защитить организм.
Наукой доказано, что действуют такие методы, как:
- здоровый сон;
- физнагрузки;
- регулярное правильное питание;
- лечение хронических и острых заболеваний (переносить болезнь на ногах – мощный удар по иммунитету!);
- поддержание здоровой микрофлоры кишечника;
- отказ от курения, самолечения антибиотиками и антигистаминными (противоаллергическими) препаратами.
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