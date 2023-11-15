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В Китае появился самый быстрый в мире интернет

В Китае появился самый быстрый в мире интернет Фото: freepik.com
Китай впервые в мире запустил сверхвысокоскоростную магистраль интернета. Ее пропускная способность составляет 1200 Гбит/с или 1,2 Тбит/с, сообщает Zakon.kz

По информации South China Morning Post оптоволоконный кабель проложен между Пекином, Уханем и Гуанчжоу. Его длина - более 3 тысяч км. Сообщается, что кабель был подключен к сети в июле этого года, однако в полною мощность заработал только сейчас (после завершения всех необходимых испытаний).

Запуск сети стал частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (FITI).

Ранее эксперты были уверены, что старт сети с подобной скоростью передачи данных будет возможен лишь в 2025 году.

По словам вице-президента Huawei Technologies Ван Лей, с рекордной скоростью в 1,2 Тб пользователь может за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-формате.

В Казахстане, как сообщали ранее, 7 ноября Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановлении об утверждении Нацпроекта "Доступный интернет". Цель проекта – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Проект охватывает период c 2024 по 2027 год. На его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге.

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