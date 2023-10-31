Земляне смогут увидеть в ноябре яркий и быстрый метеорный поток Леониды

С начала ноября жители Земли смогут насладиться ярком звездопадом. Пика активности Леониды достигнут в середине ноября - в ночь на 18 ноября. Астрономы прогнозируют до 15 "падающих звезд" в час, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" метеоры Леониды яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек.

Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды" крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Источник метеоров, известный как радиант, находится в созвездии Лев, отсюда и название звездопада.

В 2023 году условия наблюдения за метеорным потоком Леониды будут благоприятными. Луна будет близка к первой четверти, поэтому ее свет не помешает наблюдению метеоров в ночь пика. Метеоры будут видны хорошо как на северном, так и на южном полушарии.

Источником метеорного потока Леониды являются остатки кометы 55P/Темпеля - Туттля. Каждые 33 года эта комета приближается к Солнцу, что сильно влияет на интенсивность "звездных дождей".

В 1966 году во время метеорного шторма, происходившего из созвездия Льва, земляне наблюдали до 10 000 метеоров в час, что составляет примерно 2-3 метеора в секунду.

По прогнозам Международной метеорной организации, подобное событие может повториться только в 2099 году. Астрономы отмечают, что до этого времени Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли, которые являются причиной таких метеорных "штормов".

Ранее мы уже публиковали календарь последних в этом году звездопадов. А также сообщали, что к нашей планете летит комета 12/Понс-Брукса, которую ученые прозвали "Кометой Дьявола".