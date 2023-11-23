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Ученые выяснили, как зад морского червя может жить отдельно

Зеленый морской червь Фото: wikimedia
Ученые выяснили, как японский зеленый червь-силлид отделяет заднюю часть тела, чтобы отправиться на поиски собственных приключений, сообщает Zakon.kz.

В ходе процесса, называемого столонизацией, таз этих червей развивает свои собственные глаза, антенны и плавательные щетинки, после чего отделяется от верхней половины и уплывает.

Этот нижний конец, называемый столоном, полон яиц или сперматозоидов. Он отправляется на поиски пары, в то время как остальная часть червя остается и избегает потенциально опасного путешествия.

В течение многих лет ученые были озадачены тем, как именно формируются эти столоны, прежде чем стать самостоятельными.

Специалисты из Токийского университета обнаружили, что они формируются последовательно, начиная с созревания половых желез и заканчивая формированием собственной головы. Затем появляются глаза, антенны и другие органы чувств, затем – плавательные щетинки, а завершается этот удивительный процесс появлением новых нервов и "мозга".

У червя отсутствует уникальный пищеварительный тракт, а большая часть сегментов тела повторяет переднюю часть тела червя. Имея все необходимое, эти репродуктивные столоны могут спокойно отделиться и жить своей собственной жизнью.

По словам ведущего исследователя профессора Тору Миуры, это замечательный пример того, как животные приспосабливаются, чтобы выжить.

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