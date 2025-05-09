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Наука и технологии

"Червь-аккордеон": ученые открыли новое морское существо

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 03:20 Фото: pexels
Испанские ученые из Национального музея естественной истории в Мадриде нашли у северо-западного побережья страны необычного морского червя, способного резко сокращать длину своего тела при угрозе, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS). Вид, получивший название Pararosa vigarae, напоминает музыкальный инструмент.

Фото: Royal Society Open Science

В спокойном состоянии червь достигает длины 25 см, но при опасности резко сокращается до пяти сантиметров, образуя четкие темные кольца. Эта уникальная особенность, напоминающая меха музыкального инструмента, и дала ему неофициальное имя – "червь-аккордеон".

Относясь к типу Nemertea (ленточные черви), Pararosa vigarae использует токсины для охоты. Шесть особей были найдены под камнями и раковинами на 30-метровой глубине в заливе Риа-де-Ароса.

Ранее на берегу Каспия обнаружили скопление мертвых раков.

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Аксинья Титова
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