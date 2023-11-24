Загадочные космические лучи из ниоткуда сводят с ума ученых

Ученые пытаются разгадать тайну необычайно мощных космических лучей, которые проникли на Землю из пустоты между галактиками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, ученые пытаются разгадать тайну крайне мощных космических лучей, которые добрались до Земли. По словам специалистов, мощность каждой из этих невидимых субатомных частиц сравнима с ударом, который человек почувствует, уронив на ногу кирпич.

Новую частицу, которую назвали "частицей Аматэрасу" в честь японской богини солнца, обнаружили сотрудники обсерватории в штате Юта. Таинственные космические лучи почти настолько же сильны, как и так называемая частица "О боже мой!", которую раньше считали самой интенсивной по мощности кинетической энергии. По версии ученых, частицы прибыли на Землю из пустоты между галактиками.

Космические лучи – это элементарные частицы, фотоны и ядра атомов, движущиеся в космическом пространстве с ультравысокими энергиями. Эти заряженные частицы из космоса постоянно проходят сквозь Землю. Солнце тоже испускает космические лучи, но намного менее интенсивные.

"Если вы протянете руку, то каждую секунду через вашу кисть будет проходить один космический луч. Но это очень малоинтенсивные лучи. А если мы говорим о реально высокоэнергичных космических лучах, то речь будет идти об одном таком луче на один квадратный километр раз в столетие", – пояснил профессор американского университета Юты Джон Мэтьюс.

Несмотря на годы исследований, физики и астрономы пока так и не обнаружили источник появления таких сверхмощных космических лучей. Эти частицы могут быть связаны с большинством энергетических феноменов во Вселенной (например, с черными дырами). По версии ученых, "частица Аматэрасу" прибыла на Землю откуда-то из Местного войда – так называют межгалактическую пустоту за пределами Млечного пути.

"Она исходит из области, которая выглядит как совершенно пустое пространство. Это пустота. Так что за чертовщина там происходит?", – не скрывая удивления, высказался профессор Мэтьюс.

Если ученым удастся раскрыть загадку новых космических лучей и выяснить, что же происходит в таинственной пустоте между галактиками, это открытие поможет человечеству гораздо больше узнать об устройстве Вселенной.

Ранее ученые зафиксировали в космосе взрыв, который был ярче Млечного пути.