Наука и технологии

В пирамиде Хеопса обнаружили огромную скрытую камеру

Камера в пирамиде, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 06:40 Фото: Scan Pyramids Project
Ученые использовали частицы космических лучей для сканирования Великой пирамиды в Египте и обнаружили скрытую пустоту, которая была запечатана еще со времен правления фараона Хуфу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, три независимые группы физиков, используя три различные технологии обнаружения, подтвердили существование большой пустоты, запечатанной внутри Великой пирамиды Гизы примерно 4500 лет назад.

Это пространство расположено непосредственно над Большой галереей пирамиды и имеет длину не менее 30 метров. Это открытие стало первым крупным внутренним сооружением, обнаруженным внутри Великой пирамиды с XIX века.

Фото: Procureur, S. et al. Nature Communication (2023)

В рамках миссии ScanPyramids, возглавляемой Каирским университетом и Французским институтом инноваций и сохранения культурного наследия (HIP), использовалась методика мюонной радиографии для получения изображений внутренней части пирамиды без сверления или разрезания камня.

Мюоны – это субатомные частицы, образующиеся при столкновении космических лучей с атомами в верхних слоях атмосферы Земли. Поскольку они проходят через плотный материал с предсказуемой скоростью, детекторы, размещенные внутри и снаружи пирамиды, могут выявлять пустоты, измеряя участки, через которые проходят частицы.

Большая Пустота была не единственной структурой, обнаруженной в рамках проекта ScanPyramids. Отдельный, меньший по размеру коридор был обнаружен за шевронной каменной кладкой на северной стороне пирамиды, на высоте от 17 до 23 метров над уровнем земли.

В феврале 2023 года исследователи ввели эндоскоп в этот проход и получили первые прямые изображения изнутри. Первоначальные фотографии не показали никаких артефактов.

Ожидается, что запечатанная каменная камера в конце недавно обнаруженного внутреннего коридора будет открыта в 2026 году.

Ранее египтологи, наконец, раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса.

Аксинья Титова
