ИИ обзванивает одиноких пожилых жителей в Южной Корее для помощи

Программа с искусственным интеллектом успешно обзванивает одиноких пожилых жителей Южной Кореи еженедельно, чтобы убедиться в их безопасности, сообщает Zakon.kz.

Компания SK Telecom сообщила, что служба звонков на основе ИИ, которая начала свою работу в октябре 2022 года, помогла более чем 4000 человек, сообщает UPI.



Чтобы определить пожилых людей, нуждающихся в проверке, SK Telecom сотрудничала с примерно 100 региональными правительствами и центрами дневного ухода за пожилыми людьми.

Программа ИИ совершила 1,76 млн звонков, охватив 11 тыс. человек по всей стране, и собрала своевременную информацию для региональных органов власти.

Когда во время разговора звучат такие слова, как "стресс" и "болезнь", ИИ автоматически переключает звонок на человека, который может более подробно изучить проблему. По данным SK Telecom, в результате этих звонков с консультантом поговорили в общей сложности 4063 человека. Из них 28 человек направили на лечение в больницы.

Компания планирует распространить сервис на другие регионы, усовершенствовав свою модель для работы с большим количеством языков.

В мае 2022 года корейская поисковая система Naver запустила аналогичный сервис, чтобы звонить и проверять пользователей на предмет их пищевых привычек и проблем со здоровьем.



По результатам опроса, проведенного Naver, большинство пожилых людей, отвечавших на звонки, заявили, что чувствуют себя в большей безопасности после регулярных звонков ИИ.

Национальная полиция Кореи также запустила пилотную ИИ-программу, в рамках которой жертвам преступлений звонят и проверяют их самочувствие и безопасность.

Эксперты отмечают, что Корее придется все чаще прибегать к услугам ИИ из-за быстро стареющего населения и самого низкого уровня рождаемости в мире.

Ранее в этом году Статистическое управление Кореи прогнозировало, что к 2027 году доля населения старше 65 лет составит 46,4% по сравнению с 17,5% сегодня.

Уровень рождаемости в Корее также снижается. В 2022 году он составил всего 0,78. То есть в среднем на одну женщину рождается меньше одного ребенка, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания нынешней численности населения.