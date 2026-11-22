В Южной Корее разгорелся скандал из-за использования искусственного интеллекта для списывания на экзаменах. Власти усилили проверки, однако избежать общественной критики не удалось, сообщает Zakon.kz.

Министр образования Южной Кореи Чхве Кё Джин подал в отставку после скандала с использованием искусственного интеллекта на экзаменах. Президент страны Ли Чжэ Мён принял его заявление.

Поводом стало признание участника национального экзамена на налогового бухгалтера, получившего лучший результат. Он рассказал, что использовал миниатюрную камеру и смартфон для списывания. Инцидент произошел незадолго до важнейшего вступительного экзамена в университеты страны – сунын, пишет The Guardian.

После скандала власти экстренно усилили меры безопасности. В экзаменационных центрах отключили общедоступный Wi-Fi, обязали участников сдавать электронные устройства и начали проверять очки, часы, воротники, рукава и пуговицы на наличие скрытых камер.

Кроме того, правительство разослало на телефоны экстренные оповещения, которые звучали на полной громкости. Таким способом рассчитывали обнаружить устройства, не сданные перед экзаменом.

В результате проверок выявили 111 случаев нарушения правил использования электронных устройств. Почти половину обнаружили благодаря экстренным оповещениям.

Несмотря на то, что экзамен прошел без серьезных происшествий, министра раскритиковали за запоздалую реакцию. Сам Чхве Кё Джин признал недостаточную подготовку властей.

"Как ответственный министр, я не считаю себя застрахованным от общественной критики за то, что мы не подготовились должным образом заранее", – заявил он.

Министр подчеркнул, что берет на себя полную ответственность, и объявил об отставке.

Вступительный экзамен сунын имеет огромное значение для южнокорейских школьников, поскольку его результаты определяют возможности поступления в университеты. Ради проведения экзамена в стране даже корректируют авиарейсы, ограничивают движение транспорта и переносят открытие фондового рынка.

Ранее в Корее 50-летняя женщина напала с ножом на профессора психиатрии университетской больницы.