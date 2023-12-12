Самый яркий метеоритный дождь 2023 года смогут увидеть казахстанцы

13-14 декабря жители Казахстана смогут увидеть метеоритный дождь Геминиды – самый яркий звездопад 2023 года по оценкам астрономов NASA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, Геминиды, – самый яркий метеоритный дождь 2023 года, – можно будет увидеть невооруженным глазом в ночь с 13 на 14 декабря. Полюбоваться необычным астрономическим явлением смогут в том числе жители Казахстана.

Звездопад начался еще 19 ноября и продлится до 24 декабря, но достигнет пика именно 13-14 декабря. Геминиды будут видны по всему земному шару, в том числе на территории Казахстана. Лучше всего их наблюдать глубокой ночью и в предрассветные часы, но при ясной погоде и отсутствии светового загрязнения звездопад обычно становится виден между 21:00 и 22:00.

Геминиды – самый яркий метеоритный дождь в этом году, так что это отличная возможность для начинающих астрономов полюбоваться необычным явлением. Смотреть на звездопад лучше всего вдали от города, лежа на спине и повернувшись ногами на юг. Потребуется около получаса, чтобы глаза привыкли к темноте – после этого метеоры станут ясно видны. Испортить казахстанцам удовольствие от наблюдения за звездным небом могут сильные морозы, поэтому тем, кто собирается любоваться звездопадом, следует позаботиться об источниках тепла.

Интенсивность Геминид составляет около 120 метеоров, пролетающих по ночному небу, в час. Для сравнения, наблюдавшийся в ноябре звездопад Леониды имел интенсивность в 15 метеоров за час. В отличие от большинства метеоритных дождей, источником Геминид является не комета, а астероид 3200 Фаэтон. Геминиды наблюдаются с 1800-х годов, причем становятся все интенсивнее и ярче.

Еще одна особенность Геминид – цвет. Большинство метеоритных дождей оставляют на ночном небе белые полосы и вспышки. Геминиды отличаются тем, что имеют насыщенный желтый оттенок.

Метеоритный дождь (он же метеорный поток или звездопад) – это астрономическое явление, которое возникает, когда крупные космические камни (метеоры) попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. Ежегодно в разных частых планеты можно наблюдать несколько метеоритных дождей. Большинство метеоров не долетают до Земли, полностью сгорая в атмосфере. Те камни, которые достигают поверхности планеты, называют метеоритами.

Ранее сообщалось, что в декабре казахстанских любителей наблюдать за небом ждут еще два интересных явления – соединение Луны с Юпитером и пик метеорного потока Урсиды.