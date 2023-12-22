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Прогноз на январь: до середины месяца магнитных бурь не будет

Прогноз на январь: до середины месяца магнитных бурь не будет Фото: freepik
Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ магнитные бури ожидаются лишь 14 и 15 января, сообщает Zakon.kz

До конца декабря магнитосфера будет спокойной. А уже 14-15 января магнитосфера придет в небольшое возбуждение. Сила данной магнитной бури составит четыре балла. Обычных людей она, скорее всего, никак не затронет, а вот у метеозависимых граждан может наблюдаться ухудшение самочувствия.

Прогноз на январь: до середины месяца магнитных бурь не будет

Фото: xras.ru

Ранее мы давали прогноз магнитных бурь в декабре.

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