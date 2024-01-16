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До середины февраля магнитных бурь не прогнозируют

До середины февраля магнитных бурь не прогнозируют Фото: freepik
Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, магнитные бури до конца января и середины февраля не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

До конца января, по прогнозам экспертов магнитосфера будет спокойной. Как и до 12 февраля.

До середины февраля магнитных бурь не прогнозируют

Фото: xras.ru

Ранее сообщалось, что в 2024 году Землю накроет волна магнитных бурь. Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле ученые ждут в мае-июне. К концу года активность может пойти на спад.

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