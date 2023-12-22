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Снижающее агрессию вещество нашли в человеческих слезах

Снижающее агрессию вещество нашли в человеческих слезах Фото: pixabay
Израильские ученые обнаружили, что человеческие слезы содержат вещество, способное снижать агрессию. Более того, женские слезы способны снижать уровень тестостерона и вызывать изменения в головном мозге у мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, ученые из Израиля выяснили, что в человеческих слезах есть соединение, снижающее агрессию. Возможно, это эволюционный механизм, который возник, чтобы снизить угрозу для плачущих младенцев.

Ученые выяснили, что у мужчин, которые нюхали женские слезы, уровень агрессии падал в среднем на 43,7%. Авторы исследования считают, что то же самое верно для любых человеческих слез. Более ранние опыты в той же лаборатории показали, что женские слезы снижали у мужчин уровень тестостерона – гормона, отвечающего в том числе за агрессивное поведение.

"Снижение агрессии нас впечатлило, оно выглядело реальным. То, что содержится в слезах, действительно снижает уровень агрессии", – рассказал Ноам Собель, профессор нейробиологии в научном институте Вейцмана.

В эксперименте участвовали шесть женщин (слезы у них получили, поручив смотреть грустные фильмы) и 31 мужчина. Мужчины сначала нюхали слезы, а потом играли в компьютерную игру, которую используют психологи для измерения уровня агрессии.

Ученые долго пытались понять, зачем человеку слезы. Великий натуралист Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции, считал плач бесполезным с биологической точки зрения. Но более поздние исследования показали, что слезы могли иметь для человеческой эволюции существенное значение: по одной из версий, они сигнализировали другим членам племени об уязвимости и нужде в защите, по другой – помогали удалить из глаз бактерий и избежать инфекций.

У животных плач имеет вполне конкретные эффекты: например, слепыши покрывают себя слезами, чтобы защититься от агрессоров. Но до сих пор ученым не удавалось подтвердить, что у людей есть похожие биологические процессы.

Авторы нового исследования считают, что в доисторические времена слезы помогали человеческим младенцам избегать опасностей, поскольку снижали агрессию у тех, кто мог на них напасть. Вероятно, это помогало выживать тем новорожденным, которые часто плакали. Теперь ученые планируют более тщательно изучить этот вопрос и уточнить, какое конкретное вещество может иметь такой эффект.

Ранее ученые нашли связь между "жаворонками" и неандертальцами.

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