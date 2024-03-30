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Как нужно завтракать, чтобы похудеть

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 23:14 Фото: pixabay
Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что людям, желающим похудеть, можно съедать на завтрак омлет, приготовленный по специальному рецепту для более долгого чувства насыщения, сообщает Zakon.kz

Она отметила, что для такого завтрака понадобятся одно яйцо, несколько ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орехи.

"Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра", – рассказала врач изданию "Доктор Питер".

По ее словам, затем нужно положить на тост нарезанное авокадо, а сверху добавить зелень, орехи и семечки.

Врач отметила, что в этом блюде есть необходимое количество жиров, которые обеспечат чувство насыщения на шесть часов.

Ранее сообщалось, сколько денег нужно потратить, чтобы реально похудеть.

Елена Беляева
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