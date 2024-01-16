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Специалисты доказали, что люди от депрессии толстеют

Специалисты доказали, что люди от депрессии толстеют Фото: freepik
Cпециалисты из Кембриджского университета провели эксперимент с участием 2 133 человек и выяснили, что депрессивное состояние может приводить к набору лишних килограммов, сообщает Zakon.kz

Как пишет UfacityNews.ru испытуемые заполняли анкеты о своем психическом благополучии в течении 9 месяцев. Каждый месяц они оценивали уровень депрессии, тревоги и предполагаемого стресса участников. Испытуемые также регулярно проверяли свой вес.

Оказалось, что каждое увеличение обычного значения депрессивных признаков было связано с увеличением веса на 45 граммов спустя месяц. Рост веса был еще значительнее у тех, кто страдал ожирением, - 71 грамм на каждую единицу нарастания депрессивных симптомов.

При этом увеличение депрессивных симптомов с пяти до десяти - с легкой до умеренной степени - было связано с увеличением веса в среднем на 225 граммов.

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