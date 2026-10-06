Неудачный шопинг может усугубить депрессию у людей с лишним весом – психолог

Обычный поход за одеждой может превратиться в источник стресса для людей с лишним весом. Неудачный шопинг и отсутствие подходящих размеров способны усиливать тревогу, недовольство собой и даже усугублять депрессивное состояние, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Абзацу" рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам специалиста, особенно болезненно покупатели могут воспринимать ситуацию, когда привычный размер неожиданно оказывается мал или нужной вещи вовсе нет в наличии.

"Психологически многие воспринимают это не как особенность размерной сетки, а как оценку собственного тела. Шопинг может усиливать стыд, недовольство собой, тревогу и желание избегать магазинов", – объяснила она.

Чтобы снизить эмоциональную нагрузку, психолог посоветовала не придавать большого значения цифрам и буквам на бирках. При выборе одежды, по ее словам, лучше ориентироваться прежде всего на собственные ощущения: насколько вещь удобна и подходит человеку, а не на условное обозначение размера.

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