Как после праздников привести себя в форму без интенсивных тренировок

Российский эндокринолог Наталия Тананакина предостерегла от резкого перехода к интенсивным спортивным занятиям после праздников для сжигания избыточных калорий, сообщает Zakon.kz.

Медик в беседе с РИАМО призвала избавляться от лишнего веса постепенно – в течение нескольких месяцев. По словам эндокринолога, в неделю без вреда для здоровья можно сбрасывать не более 500 граммов жировой массы.



"Лучше начать с постепенного восстановления рациона. Регулярные прогулки, дыхательные упражнения и йога могут помочь подготовить тело к более активным тренировкам в дальнейшем", – отметила Тананакина.

"В течение дня после праздничного марафона старайтесь питаться небольшими порциями, избегая слишком соленой и обработанной пищи, а также фастфуда. Для восстановления рациона после праздничного периода выбирайте продукты с комплексными углеводами, высоким содержанием клетчатки, курицей, рыбой, овощами, орехами и авокадо", – посоветовала врач.

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