Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как после праздников привести себя в форму без интенсивных тренировок

Как после праздников привести себя в форму без интенсивных тренировок Фото: pixabay
Российский эндокринолог Наталия Тананакина предостерегла от резкого перехода к интенсивным спортивным занятиям после праздников для сжигания избыточных калорий, сообщает Zakon.kz.

Медик в беседе с РИАМО призвала избавляться от лишнего веса постепенно – в течение нескольких месяцев. По словам эндокринолога, в неделю без вреда для здоровья можно сбрасывать не более 500 граммов жировой массы.

"Лучше начать с постепенного восстановления рациона. Регулярные прогулки, дыхательные упражнения и йога могут помочь подготовить тело к более активным тренировкам в дальнейшем", – отметила Тананакина.

"В течение дня после праздничного марафона старайтесь питаться небольшими порциями, избегая слишком соленой и обработанной пищи, а также фастфуда. Для восстановления рациона после праздничного периода выбирайте продукты с комплексными углеводами, высоким содержанием клетчатки, курицей, рыбой, овощами, орехами и авокадо", – посоветовала врач.

Ранее врачи напомнили, для кого поход в баню может закончиться плачевно.

Читайте также

Какие конфеты полезнее, рассказала диетолог
Какие конфеты полезнее, рассказала диетолог
жд пути
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейская машина
100 км гнались полицейские за водителем по закрытой трассе в Карагандинской области
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: