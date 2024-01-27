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Ученые оценили влияние приложения для знакомств на работу мозга людей

работа мозга Фото: pixabay
В приложениях для знакомств пользователям предлагают оценить фото других людей, используя смахивание влево (нравится) или вправо (не нравится). По мнению ученых Университета Хэбея, эти жесты прочно ассоциированы у людей с позитивной и негативной оценками внешности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Neuroscience Letters, исследователи попросили добровольцев просмотреть фото и оценить красоту людей, представленных на них, смахивая фото налево или направо на своем смартфоне. В первом эксперименте смахивать влево нужно было, если человек красивый, а во втором – если нет.

Когда людей просили смахнуть фото влево, чтобы выразить симпатию человеку, они делали это быстрее, чем когда фото красивого человека требовалось смахнуть вправо. Это говорит о том, что определенные жесты в некоторой степени связаны с оценкой красоты людей. Результаты были подтверждены измерениями активности мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Однако ученые не знают, является ли обнаруженная ими связь естественной, или она появилась у участников из-за использования приложений для знакомств. Чтобы установить это, потребуется больше исследований.

Ранее ВОЗ признала одиночество глобальной угрозой здоровью, сравнимой с курением 15 сигарет в день.

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