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Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки

Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки Фото: xras.ru
Астрономы 22 февраля зафиксировали на Солнце две мощные вспышки высшего балла икс. В межпланетное пространство были выброшены крупные объемы солнечной массы с высокими скоростями.

По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в последний раз два взрыва высшей силы подряд Солнце производило в сентябре 2017 года, то есть 6.5 лет назад.

"Такие события исключительно редки, так как каждая вспышка подобной силы истощает запасы солнечной энергии, и обычно требуется значительное время для её восстановления. Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, как мало что, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности", - отметили в Лаборатории.

По предварительным оценкам выброшенные плазменные облака проходят мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии.

"В целом, нашей планете пока удается достаточно успешно "уклоняться" от солнечных ударов. На данный момент с начала года Солнце произвело уже 5 взрывов высшей силы, и во всех случаях на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Геомагнитные и технологические последствия во всех случаях пока были минимальны", - отметили астрономы.

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури. Ранее казахстанцев предупредили, что после 8 марта ожидаются магнитные бури.


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