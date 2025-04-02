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Невероятный звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле

наблюдать метеорный поток, звездопад, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 15:56 Фото: pexels
В апреле земляне смогут наблюдать на небе "падающие звезды". Метеорный поток Лириды станет первым впечатляющим по красоте весенним звездопадом 2025 года. Когда и как можно будет увидеть звездный дождь с территории Казахстана – в материале Zakon.kz.

В конце апреля в небе над Землей начнется метеорный поток под названием Лириды – один из самых красивых звездопадов этого года. Свое эффектное благозвучное название он получил из-за того, что его метеоры кажутся вылетающими из созвездия Лиры.

По словам казахстанского астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, пик захватывающего зрелища придется на 21 и 22 апреля. Именно в эти дни все желающие смогут насладиться романтичным шоу на ночном небе.

"Почти все метеорные потоки обязаны своим существованием кометам и у них есть строгие орбиты. Каждый звездопад наблюдается в конкретном промежутке времени, когда Земля проходит точку пересечения с орбитой метеорного потока. Апрельские Лириды станут видны в атмосфере с 14 по 30 апреля. Пик метеорного потока с 21 на 22 апреля. Радиант будет находиться в созвездии Лиры. Прародительницей потока является комета C/1861 G1 (Тэтчер). Интенсивность метеорного потока обычно наблюдается от 8 до 18 метеоров в час, но иногда бывают всплески активности до 100 метеоров в час", – рассказала астроном.

Специалист объяснила, что удачное время для наблюдений за метеорами начинается после 22:00 и будет продолжаться до утра. При этом условия, чтобы насладиться пролетом метеоров, будут достаточно хорошие – убывающая Луна, которая не помешает наблюдениям.

Наслаждаться метеорным потоком смогут все жители Казахстана. Гостям и жителям крупных городов и мегаполисов необходимо найти районы с минимальной городской засветкой или выехать за пределы города.

Фото: wikipedia

"Это первый яркий и стабильный поток. Астрономами на данное время подтверждено существование 64 метеорных потоков. Самых же ярких и постоянных "звездопадов" гораздо меньше – с десяток". Светлана Мошкина

По расчетам специалистов, ближайший всплеск подобной впечатляющей активности метеоров следует ждать лишь к 2042 году. К слову, в марте также наблюдался слабый метеорный поток под названием Гамма-Нормиды. Падающие звезды были заметны на небе с 25 февраля по 28 марта.

При этом, как отметила астроном, Лириды – это не единственный яркий метеорный поток, который ожидается в апреле. В период с 19 апреля по 28 мая прогнозируется еще одно астрономическое событие – метеорный поток Эта-Аквариды.

Ранее казахстанский астроном рассказала, почему газовый гигант Солнечной системы – планета Сатурн – внезапно лишился своих колец.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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