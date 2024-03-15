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Полезные свойства семян чиа назвали ученые

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 01:55 Фото: pixabay
Ученые из университета штата Орегон обнаружили, что в составе семян чиа присутствуют вещества, которые фармацевтические компании могли бы использовать для создания лекарств от рака и гипертонии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Frontiers, семена чиа – это съедобные семена Salvia hispanica, цветкового растения семейства мятных (Lamiaceae), произрастающего в Мексике и Гватемале. Они богаты жирными кислотами омега-3, белком, клетчаткой и другими полезными веществами.

Отмечается, что в ходе изучения семян чиа на молекулярном уровне ученые обнаружили 2707 генов, участвующих в синтезе небольших биоактивных пептидов, положительно влияющих на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы человека. Ученые отметили, что эти пептиды могут оказывать благотворное влияние на здоровье при прохождении по пищеварительному тракту.

Уточняется, что одними их самых перспективных свойств семян чиа являются противораковые и антигипертензивные. По мнению исследователей, их можно усилить в ходе селекции растения и использовать для создания лекарств от онкологических заболеваний и гипертонии.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области три хозяйства Сырдарьинского района приступили к посевной пшеницы и люцерны.

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Елена Беляева
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