У грейпфрута нашли новое полезное свойство против опасной болезни печени

Китайские ученые обнаружили, что вещество неогесперидин, содержащееся в грейпфрутах и горьких апельсинах, способно снижать накопление жира в печени. Результаты исследования в перспективе могут помочь в создании новых лекарств от опасных хронических заболеваний органа, передает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Phytotherapy Research. По данным экспертов, неалкогольная жировая болезнь печени – одно из самых распространенных хронических заболеваний печени.

Она развивается при избыточном накоплении жира в клетках органа и со временем может привести к воспалению, циррозу и повышенному риску преждевременной смерти.

Чтобы оценить лечебный потенциал неогесперидина, ученые провели эксперименты на клеточных культурах и мышах с жировой болезнью печени, вызванной рационом с высоким содержанием жиров.

"Соединение значительно снижало накопление липидов как в клетках, так и в печени животных. Неогесперидин связывается с ферментом ECHS1, который играет важную роль в β-окислении жирных кислот – процессе, при котором организм расщепляет жиры для получения энергии. В результате вещество предотвращало разрушение этого фермента, способствуя более активному расщеплению липидов", – показало исследование.

Кроме того, терапевтический эффект был связан с влиянием на сигнальный путь PPARα, который регулирует обмен жирных кислот и работу печени.

По мнению авторов, полученные результаты позволяют рассматривать неогесперидин как перспективную основу для разработки новых препаратов против неалкогольной жировой болезни печени.

Однако исследователи подчеркивают, что пока эффективность вещества подтверждена только в лабораторных экспериментах и на животных. Для оценки его безопасности и пользы для людей необходимы клинические исследования.

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