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Законодательство РК

Создание суперкомпьютера, привлечение "цифровых кочевников" – о чем еще говорил президент

Искусственный интеллект, Токаев, заседание Фото: freepik
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК отметил, что в Казахстане важно продолжать цифровизацию экономики, внедрение искусственного интеллекта. Страна, по его мнению, должна привлечь "цифровых кочевников" со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Он поручил продолжить цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта.

"Мы достигли существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики – пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура. – Прим. ред.). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет".Касым-Жомарт Токаев

Развитие искусственного интеллекта, по его словам, требует отдельного внимания. По оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире. Сегодня – менее 5%.

"Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду. Своеобразным "топливом" для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой – гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных".Касым-Жомарт Токаев

Сегодня правительство сформировало так называемое "озеро" данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта, как отмечает Токаев, этого уже недостаточно. Он поручил накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными.

"Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных".Касым-Жомарт Токаев

За последние годы финансирование науки существенно увеличено. По мнению президента, это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях.

"Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области. Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях".Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

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Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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