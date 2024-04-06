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Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана

Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 22:45 Фото: Роскосмос
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" 6 апреля совершил посадку в степи Казахстана, около Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

По информации Росавиации, на Землю вернулись участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции – космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская, а также участница 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.

Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 22:45

Фото: Роскосмос

"Для обеспечения посадки спускаемого аппарата в пределах основного полигона в Казахстане были задействованы три самолета, восемь вертолетов Ми-8, шесть поисково-эвакуационных машин и несколько единиц вспомогательной техники Минобороны России", – говорится в сообщении.
Космонавты с МКС приземлились в степи около Жезказгана, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 22:45

Фото: Роскосмос

Отмечается, что Олег Новицкий и Марина Василевская провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара – 204 суток. За четыре космических полета Олег Новицкий набрал в сумме 545 суток. У Марины Василевской и Лорал О’Хары завершились первые космические полеты.

На станции продолжает полет экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Ранее сообщалось, что 21 марта пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета. Причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока. Но уже 23 марта корабль был запущен

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