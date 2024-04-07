Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли

Астрономы напомнили, что в понедельник 8 апреля произойдет полное затмение Солнца в 23:17 по времени Астаны с максимальной фазой 1,029 и длительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария", полную фазу смогут наблюдать жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

В Казахстане, как и в России данное затмение наблюдаться не будет.

Как объяснили астрономы, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Затмения Луны происходят в полнолуния, а затмения Солнца происходят в новолуния. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна – то солнечное.

8 апреля 2024 года расстояние от Земли до Луны составляет 353321 км, а средняя длина лунной тени составляет 373320 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0566 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце.

Максимума затмение достигает в точке с координатами 25,3° северной широты и 104,1° западной долготы, длится в максимуме 4 минуты 28 секунд. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 198 километров.

В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Данное затмение называют Американским затмением, так как разные фазы этого затмения будут видны на всей территории США.

Ранее сообщалось, что 8 апреля "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли. По данным NASA, комета достигнет ближайшей точки к Солнцу и будет сиять ярче всего 21 апреля. Агентство сообщает, что это астрономическое событие совпадает с полным солнечным затмением 8 апреля в Северной Америке, которое затмит части Соединенных Штатов от Техаса до штата Мэн. Криовулканическая комета, официально названная кометой 12P/Понс-Брукса, известна как "комета дьявола" из-за образования двух "рогов", состоящих из льда и газа, и периодических взрывов.

Отметим, что с 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля 2023 г. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.