Еще одна комета "обрушилась" на Солнце – видео

Вечером 8 апреля 2026 года астрономы рассказали о неизвестной комете, которая двигалась прямиком на Солнце, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что это спутник ранее погибшей кометы C/2026 A1.

"Вне всяких сомнений, речь идет еще об одном фрагменте того же тела, от которого в свое время образовалась комета C/2026 A1, что подтверждает гипотезу, согласно которой последняя представляет собой обломок древней распавшейся великой кометы", – утверждают ученые.

Размер тела составлял около 100-200 метров.

"Если орбита кометы-спутника полностью совпадает с орбитой ранее погибшей C/2026 A1, то никаких шансов уцелеть у тела нет", – предположили в лаборатории.

Так и случилось. Ночью 9 апреля комета "сгорела в лучах" Солнца. Тому доказательство – имеющееся в распоряжении лаборатории видео.

Древняя комета C/2026 A1, которая тоже двигалась по направлению к Солнцу, исчезла из наблюдений 4 апреля, что означало – она полностью разрушилась и была поглощена светилом.