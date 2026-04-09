#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Наука и технологии

Еще одна комета "обрушилась" на Солнце – видео

комета в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:52 Фото: xras.ru
Вечером 8 апреля 2026 года астрономы рассказали о неизвестной комете, которая двигалась прямиком на Солнце, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что это спутник ранее погибшей кометы C/2026 A1.

"Вне всяких сомнений, речь идет еще об одном фрагменте того же тела, от которого в свое время образовалась комета C/2026 A1, что подтверждает гипотезу, согласно которой последняя представляет собой обломок древней распавшейся великой кометы", – утверждают ученые.

Размер тела составлял около 100-200 метров.

"Если орбита кометы-спутника полностью совпадает с орбитой ранее погибшей C/2026 A1, то никаких шансов уцелеть у тела нет", – предположили в лаборатории.

Так и случилось. Ночью 9 апреля комета "сгорела в лучах" Солнца. Тому доказательство – имеющееся в распоряжении лаборатории видео.

Древняя комета C/2026 A1, которая тоже двигалась по направлению к Солнцу, исчезла из наблюдений 4 апреля, что означало – она полностью разрушилась и была поглощена светилом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
