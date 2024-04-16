Уникальное существо обнаружили ученые и назвали его в честь Волан-де-Морта

Новый вид насекомого обнаружили в Австралии, в регионе Пилбара. И назвали его в честь героя "Гарри Поттера", сообщает Zakon.kz.

Загадочные и практически невидимые (потому что обитают под землей) существа – новый вид муравьев неуловимого рода Leptanilla voldemort (сокращенно L. voldemort). Они представляют из себя бледного муравья со стройным телосложением, тонкими ногами и длинными острыми челюстями. Назвали их в честь темного волшебника Лорда Волан-де-Морта из "Гарри Поттера", найдя сходство во внешнем виде и среде обитания, пишет Scitechdaily.

Описание нового загадочного вида насекомого опубликовали ученые Марк Вонг и Джейн Макрей.

Leptanilla voldemort обнаружили во время экологического исследования, целью которого было задокументировать животных, живущих под землей в засушливом регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Нашли только два экземпляра причудливого нового вида муравьев, в скважине глубиной 25 метров.

Фото: Mark K. L. Wong, Jane M. McRae/zookeys.pensoft.net

Из научного описания насекомых следует, что по сравнению с другими видами муравьев они имеют чрезвычайно тонкое тело, а также длинные, тонкие усики и ноги. Leptanilla voldemort почти наверняка являются хищниками.





Фото: Mark K. L. Wong, Jane M. McRae/zookeys.pensoft.net

Отмечается, что в мире насчитывается более 14 тыс. видов муравьев, но лишь около 60 принадлежат загадочному роду Leptanilla. В отличие от большинства муравьев, все виды Leptanilla гипогейны: их небольшие колонии, обычно состоящие из королевы и примерно сотни рабочих, гнездятся и добывают корм исключительно под землей. Эти муравьи имеют размер всего от 1 до 2 миллиметров (не намного больше песчинки), что позволяет им легко передвигаться по почве. Из-за их крошечных размеров, бледной окраски и уникальных подземных жилищ поиск видов Leptanilla является непростой задачей даже для опытных ученых, а большая часть их биологии остается тайной.

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