Сколько казахстанцев назвали в честь Абая, подсчитали статистики

В честь Дня Абая казахстанские статистики опубликовали информацию о том, сколько в стране жителей, названных в честь великого поэта и просветителя, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 10 августа, сегодня в Казахстане живут 18 452 человека по имени Абай. Чаще всего в честь поэта и философа называют жителей Туркестанской области – там более 2 тысяч Абаев.

На втором месте по популярности имя Абай в столице – там его носят 1930 жителей. На третьем месте – Алматинская область, где живут 1588 человек по имени Абай. Наименее распространено это имя в Улытауской области (194 человека), а на родине поэта в Абайской области его носят 238 жителей.

Инфографика Бюро национальной статистики

"Если смотреть в разрезе возрастного состава, 4297 детей до 17 лет названы именем Абай, еще 8231 человек с данным именем в возрасте от 18 до 44 лет", – добавили в Бюро национальной статистики.

Ранее стало известно, какие самые необычные имена дают казахстанцы своим новорожденным детям.