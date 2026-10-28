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Технологии

НИИ "Алматыгенплан" усиливает позиции в мировом научном сообществе

Алматыгенплан, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 13:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Разработку алматинских ученых по сохранению исторических зданий опубликовали в международном научном журнале, сообщает Zakon.kz.

Специалисты НИИ "Алматыгенплан" разработали цифровую модель для изучения и сохранения исторических зданий Алматы. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Buildings издательства MDPI (Швейцария), который входит в число высокорейтинговых изданий в области архитектуры и строительства.

Как отметили в НИИ "Алматыгенплан", научная статья "Концептуальная модель цифровой документации архитектурного наследия в контексте исторического городского ландшафта: на примере Алматы" посвящена применению современных технологий для изучения и сохранения историко-культурных объектов.

Разработанный подход предполагает комплексное изучение архитектурного наследия. При оценке исторических зданий учитываются не только особенности самих сооружений, но и их связь с городской средой, природными условиями и историей развития Алматы.


"Исследование опубликовано в рецензируемом журнале Buildings, который индексируется в международных научных базах Scopus и Web of Science. По данным CiteScore за 2025 год, издание входит в первый квартиль (Q1) по направлению "Архитектура" и занимает 18-е место среди 210 журналов. Его показатель CiteScore составляет 5,6". Пресс-служба акимата Алматы

Публикация позволяет представить результаты работы алматинских специалистов международному научному сообществу и использовать разработанные подходы при дальнейшем изучении архитектурного наследия города.

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Айсулу Омарова
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