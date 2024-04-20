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На Земле произошла сильная магнитная буря

На Земле произошла сильная магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 08:13 Фото: freepik
Астрономы сообщили, что магнитная буря уровня G3 произошла в ночь с 19 на 20 апреля, передает Zakon.kz.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, в течение 5 часов регистрировались сильные колебания магнитного поля, к полуночи возмущения усилились до своего пикового значения.

"Событие классифицируется как буря третьего уровня по пяти-балльной шкале. Вероятность дальнейшего усиления незначительная", – говорится в сообщении.

В настоящий момент событие сошло к нулю.

По состоянию на текущий момент на Солнце пока не регистрировалось вспышек высшего балла. Прогноз на их формирование в ближайшие 2-3 дня остается на одном из самых высоких уровней с начала года.

Ранее 19 апреля землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X.

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