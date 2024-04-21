Британский суд запретил сексуальному преступнику использовать ИИ

Сексуальному преступнику, осужденному за создание более 1000 непристойных изображений детей, запретили использовать любые инструменты искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет. Решение – судебный прецендент, пока это первый известный случай подобного рода, сообщает Zakon.kz.

Британский суд обязал 48-летнего Энтони Довера "не использовать, не посещать и не получать доступ" к инструментам генерации искусственного интеллекта без предварительного разрешения полиции в качестве условия постановления о предотвращении сексуального вреда, изданного в феврале, пишет Guardian.

Постановление суда запрещает ему использовать такие инструменты, как генераторы текста в изображение, которые могут создавать реалистичные изображения на основе письменной команды, и веб-сайты, используемые для создания "дипфейков".

Дувру, получившему общественный приказ и штраф в размере 200 фунтов стерлингов, также было прямо приказано не использовать программное обеспечение Stable Diffusion, которое, как сообщается, использовалось педофилами для создания гиперреалистичных материалов о сексуальном насилии над детьми.

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило о введении нового преступления – незаконное создание откровенно сексуальных дипфейков лиц старше 18 лет без их согласия. Осужденным грозит судебное преследование и неограниченный штраф. Если изображение будет распространено более широко, преступники могут быть отправлены в тюрьму.

Также накануне британский суд посадил в тюрьму женщину, преследовавшую певца Гарри Стайлза, ей также запретили видеть его выступление.

