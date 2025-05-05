Раны у людей заживают медленнее, чем у других приматов – исследование

Японские ученые выяснили, что раны у людей затягиваются в 2,5 раза медленнее, чем у обезьян. Такие выводы были сделаны в результате эксперимента, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты понаблюдали за восстановлением людей после удаления опухолей и сравнили их показатели с шимпанзе, павианами и макаками, которым были сделаны аккуратные хирургические надрезы с анестезией.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, у человека рана заживала со скоростью 0,25 мм в день, а у обезьян – примерно 0,6 мм. Что интересно, схожие показатели были и у крыс с мышами.

Ученые предположили: причина кроется в том, что наша кожа стала толще и плотнее после того, как предки утратили шерстяной покров. Вследствие чего нам требуется больше времени для восстановления целостности.

Вдобавок недостаток регенерации издревле компенсировался за счет социального поведения, обеспечившего поддержку раненых и заботу о слабых сородичах.

"Например, череп более древнего Homo erectus на стоянке Дманиси (около 1,8 млн лет назад) почти полностью беззубый, что предполагает, что выживание в таких условиях, вероятно, зависело от кооперативного поведения, такого как приготовление пищи и поддержка питания со стороны сверстников. Аналогичным образом, останки неандертальца-самца Шанидара 1 свидетельствуют о тяжелой черепно-мозговой травме, потере правой руки (вероятно, в детстве) и дефекте правой ноги. Таким образом, его выживание до среднего возраста предполагает длительную заботу и помощь со стороны членов группы, включая раздел добычи и уход", – говорится в исследовании.

Между тем американские ученые выяснили, что у левшей есть много шансов для того, чтобы стать богатыми.