#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
516.16
584.86
6.25
Наука и технологии

Раны у людей заживают медленнее, чем у других приматов – исследование

Раны, исследования, люди, приматы , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 18:42 Фото: pexels
Японские ученые выяснили, что раны у людей затягиваются в 2,5 раза медленнее, чем у обезьян. Такие выводы были сделаны в результате эксперимента, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты понаблюдали за восстановлением людей после удаления опухолей и сравнили их показатели с шимпанзе, павианами и макаками, которым были сделаны аккуратные хирургические надрезы с анестезией.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, у человека рана заживала со скоростью 0,25 мм в день, а у обезьян – примерно 0,6 мм. Что интересно, схожие показатели были и у крыс с мышами.

Ученые предположили: причина кроется в том, что наша кожа стала толще и плотнее после того, как предки утратили шерстяной покров. Вследствие чего нам требуется больше времени для восстановления целостности.

Вдобавок недостаток регенерации издревле компенсировался за счет социального поведения, обеспечившего поддержку раненых и заботу о слабых сородичах.

"Например, череп более древнего Homo erectus на стоянке Дманиси (около 1,8 млн лет назад) почти полностью беззубый, что предполагает, что выживание в таких условиях, вероятно, зависело от кооперативного поведения, такого как приготовление пищи и поддержка питания со стороны сверстников. Аналогичным образом, останки неандертальца-самца Шанидара 1 свидетельствуют о тяжелой черепно-мозговой травме, потере правой руки (вероятно, в детстве) и дефекте правой ноги. Таким образом, его выживание до среднего возраста предполагает длительную заботу и помощь со стороны членов группы, включая раздел добычи и уход", – говорится в исследовании.

Между тем американские ученые выяснили, что у левшей есть много шансов для того, чтобы стать богатыми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: