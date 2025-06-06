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Наука и технологии

Ученые так и не нашли "планету икс" в Солнечной системе

космос, астрономия, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 14:23 Фото: pixabay
Астрономы исключили наличие пока неоткрытой "планеты икс", которую искали в пределах Солнечной системы. Она должна была стать девятой по счету, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в 75% возможных местоположений планеты она не была обнаружена. Результаты исследования опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.

"Мы провели один из самых масштабных поисков объектов планетарного размера на окраинах Солнечной системы. Нам удалось выявить 692 малых небесных тела, в том числе 23 карликовых планеты и 109 ранее неизвестных объектов, не внесенных в каталог Центра малых планет. Нам не удалось обнаружить "планету икс" или другие крупные небесные тела, однако мы еще сильнее сузили поле ее поисков", – пишут ученые.

В 2016 году планетологи Константин Батыгин и Майкл Браун заявили о том, что им удалось найти следы существования загадочной "планеты икс". Так ученые называют гипотетическую девятую планету Солнечной системы, удаленную от Солнца как минимум на сто миллиардов километров и похожую по размерам на Нептун или Уран.

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Андрей Дюсупов
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