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Как привести себя в форму к лету

советы, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 22:53 Фото: pixabay
Спортивные журналисты назвали способ привести себя в форму к лету, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sport24, для идеального тела необходимо делать планку, так как она укрепляет мышцы, связки, суставы и сухожилия. Кроме того, она способствует похудению, развивает гибкость, помогает улучшить осанку, облегчает боли в спине и укрепляет мышцы пресса.

Отмечается, что для выполнения планки необходимо встать в положение для отжиманий, а затем опуститься на локти. Далее следует зафиксировать положение, удерживая равновесие. Время выполнения для новичков – от 20 секунд.

"Видов планки огромное множество, но условно разделить их можно на четыре категории: классическая на локтях, на прямых руках, боковая и обратная. Их объединяет одно – статика, в результате которой мышцы напрягаются, но не сокращаются, как в динамике", – говорится в сообщении.

Ранее американский диетолог Мелисса Рифкин назвала продукты, которые, по ее мнению, "имитируют" эффект препаратов для похудения.

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