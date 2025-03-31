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Наука и технологии

Серии крупных вспышек фиксируют на Солнце два дня подряд

Вспышки на Солнце, магнитные бури, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:46 Фото: xras.ru
На Солнце уже второй день фиксируют по несколько крупных вспышек и множество слабых, сообщает Zakon.kz.

По данным Института прикладной геофизики, 30 марта 2025 года произошло пять вспышек класса M (средние вспышки) и 19 вспышек класса С (слабые вспышки). Сегодня, 31 марта, зарегистрировано три вспышки класса M.

Специалисты не исключают в ближайшие часы вспышки более высокого класса – Х.

Как правило, за вспышками на Солнце следуют магнитные бури на Земле, которые могут привести к сбоям коротковолновой связи и работы навигационных систем, нарушениям в работе энергосистем, повлиять на пути миграций птиц и животных, отразиться на самочувствии некоторых людей. Хотя по поводу влияния на самочувствие людей специалисты до сих пор спорят. Кто-то уверен, что это мифы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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