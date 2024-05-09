Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая

Сильные магнитные бури ожидаются на предстоящих выходных, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 07:35 Фото: xras.ru
Астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная). Это последствия мощной солнечной вспышки, которая зафиксирована 8 мая, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ отметили, что выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около 10 утра по астанинскому времени.

"Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3", – говорится в сообщении Лаборатории.

Сильные магнитные бури ожидаются на предстоящих выходных, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 07:35

Фото: xras.ru

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности.

Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли. 

Ранее мы писали о 15 мощных вспышках, которые зафиксировали ученые на Солнце.

Читайте также

Людей с какой группой крови чаще выбирают клещи
Людей с какой группой крови чаще выбирают клещи
исследование
Важный фактор прочных отношений назвали ученые из Канады
Запуск к МКС отложен
Запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner к МКС отложен
Елена Вебер
Интересное 2024 год Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
ДТП, авария, погибшие
Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы
ДТП, авария, погибшие
Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте
Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление
Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: