Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ отметили, что выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около 10 утра по астанинскому времени.
"Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3", – говорится в сообщении Лаборатории.
Фото: xras.ru
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности.
Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли.
Ранее мы писали о 15 мощных вспышках, которые зафиксировали ученые на Солнце.