Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая

Астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная). Это последствия мощной солнечной вспышки, которая зафиксирована 8 мая, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ отметили, что выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около 10 утра по астанинскому времени.

"Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3", – говорится в сообщении Лаборатории.

Фото: xras.ru

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности.

Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли.

Ранее мы писали о 15 мощных вспышках, которые зафиксировали ученые на Солнце.