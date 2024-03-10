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В ближайшие дни магнитных бурь не ожидается

В ближайшие дни магнитных бурь не ожидается, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 04:18 Фото: pixabay
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, не прогнозируют магнитные бури ни в ближайшие дни, ни до конца марта, несмотря на зарегистрированную мощную вспышку на Солнце, передает Zakon.kz.

По прогнозу ученых  базовый прогноз на геомагнитную ситуацию на ближайшие дни и следующую неделю остается благоприятным. Небольшое возмущение магнитного поля возможно в последний день марта - 31 числа.

Ранее астрономы ожидали магнитные бури G1 с 10 по 12 марта включительно. Но прогнозы могут меняться.

Отметим, что сильная вспышка произошла на Солнце накануне вечером. По данным исследовательского центра, мощность вспышки составила два балла по пятибалльной шкале. Этот космический шторм последовал за предыдущим событием, когда в ночь на 9 марта была зафиксирована мощная солнечная вспышка, длительность которой составила 13 минут.

Вспышки на Солнце в целом могут вызывать на Земле магнитные бури. 

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