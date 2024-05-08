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15 мощных вспышек зафиксировали ученые на Солнце

15 мощных вспышек зафиксировали на Солнце , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 01:53 Фото: pixabay
Институт прикладной геофизики (ИПГ) сообщил, что ученые зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце, которые произошли 8 мая, сообщает Zakon.kz.

Первая вспышка класса М3.3 была зафиксирована в 02:26 по астанинскому времени и продолжалась 29 минут. Последняя вспышка, зарегистрированная в 17:04 аст, стала второй по мощности за этот день.

Кроме того, 8 мая произошли вспышки высочайшего класса Х1.0 и X1.0/1B. Некоторые из них привели к нарушениям в КВ-радиосвязи и выбросам корональной массы. Общее количество вспышек класса М и Х составило 15.

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури.

Ранее сообщалось, что 10 вспышек класса М произошли на Солнце 7 мая. 

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