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Древнюю карту затерянного континента разработали эксперты

карта древнего острова, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 20:19 Фото: nature.com
Австралийские ученые из Сиднейского университета создали карту континента Сахула, некогда соединявшего Австралию с островами Папуа – Новой Гвинеи и Тасманией. Впоследствии эти территории подобно легендарной Атлантиде поглотил океан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Communications, работа рассматривает огромный континент Сахул, который обнажился около 70 тыс. лет назад в эпоху плейстоцена. Земля тогда находилась в разгаре последнего ледникового периода. Оледенение вызвало значительное снижение уровня моря, оголив участки шельфа, соединявшего территорию нынешней материковой Австралии с Папуа – Новой Гвинеей на севере и с Тасманией на юге.

Отмечается, что датирование этих мест помогло точно определить периоды, когда люди перемещались по Сахулу. Исследователи провели тысячи симуляций, которые выявили наиболее вероятные маршруты доисторических переселенцев с учетом особенностей ландшафта и наличия доступной пищи.

Команда обнаружила, что люди шли как вдоль берегов, так и прямо через внутреннюю часть Сахула, следуя по основным ручьям и рекам.

Также сообщается, что модель помогла конкретизировать картину жизни на Сахуле, где, по существующим оценкам, проживало до полумиллиона человек.

Исследователи уверены, что на морском дне могли сохраниться археологические памятники, оставленные древними людьми.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли тайну кургана Амира Тимура в Улытауской области.

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