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Наука и технологии

Ученые зафиксировали зарождение нового континента на Земле

Земля , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 01:53 Фото: pixabay
Исследователи из Австралии и Франции выявили признаки зарождения нового континента в южной части Индийского океана, неподалеку от Антарктиды, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Terra Nova.

Ученые изучили структуру земной коры в этом регионе и пришли к выводу, что она отличается от обычной океанической — по своему составу она ближе к континентальной. Это указывает на активные геологические процессы, аналогичные тем, которые когда-то привели к образованию существующих материков.

Согласно расчетам, скорость роста новой континентальной коры составляет в среднем 0,001 кубического километра в год, а в отдельных зонах может достигать 0,8 куб. км. Эти процессы происходят в зонах субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую, что приводит к плавлению пород и образованию магмы — ключевого этапа в развитии будущего континента.

Предположительно, формирование новой коры началось от 7 до 12 миллионов лет назад. По мнению специалистов, при сохранении текущих темпов, аналогичный срок потребуется и для завершения этого процесса.

Одним из подтверждений континентального характера региона стало обнаружение слоя гранита — типичной составляющей континентальной коры, отсутствующей в океанических участках.

Открытие подчеркивает, что процессы тектонической эволюции Земли продолжаются, включая удаленные и ранее считавшиеся стабильными области планеты.

А ранее в США предупредили об угрожающих миру опасных грибах-убийцах, которые начнут угрожать здоровью миллионов людей из-за изменения климата. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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