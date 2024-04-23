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Ученые раскрыли тайну кургана Амира Тимура в Улытауской области

Ученые раскрыли тайну кургана Амира Темура в Улытауской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 12:52 Фото: архив Эммы Усмановой
Известный казахстанский археолог Эмма Усманова рассказала, что курган-обо на сопке Алтыншокы в Улытауском районе Улытауской области, воздвигнутый по велению Амира Тимура, был сложным теплотехническим сооружением, сообщает Zakon.kz.

Рядом с ним был найден камень с надписью, посвященной кыпчакскому походу полководца против хана Тохтамыша в 1391 году.

Эти открытия были сделаны в результате пятилетней совместной работы специалистов Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова с геологами, ботаниками, химиками, дендрохронологами и топографами из Литвы, США и Узбекистана. Об этом Эмма Усманова рассказала в ходе лекции "Амир Тимур и тайна холма Алтыншокы", организованной в Шымкенте мультиплатформенным научно-образовательным проектом Qalam Global.

Ученые раскрыли тайну кургана Амира Темура в Улытауской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 12:52

Фото: Сергей Алексеенок

"Сопка Алтыншокы находится северо-западнее гор Улытау, в 40 км к западу от трассы Жезказган – Аркалык. Впервые она была обследована в 1935 году казахстанским геологом, будущим академиком АН СССР Канышом Сатпаевым. Там был обнаружен камень с посвятительной надписью на арабском и чагатайском языках времен Амира Тимура. Осенью 1936 года по решению Академии наук СССР в горы Улытау была направлена научная экспедиция с целью доставить камень в Эрмитаж. Ленинградским востоковедам помогал К. И. Сатпаев, работавший в то время начальником геолого-разведочного отдела Карсакпайского комбината", – рассказала Эмма Усманова.

Многие годы ученые думали, что курган-обо использовался как плавильная печь. Однако во время лекции Эмма Усманова рассказала, что при детальном исследовании на вершине Алтыншокы ученые обнаружили остатки теплотехнического устройства – следы воздуходувных каналов в виде проколов на насыпи.

Ученые раскрыли тайну кургана Амира Темура в Улытауской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 12:52

Фото: архив Эммы Усмановой

"Курган-обо был построен как теплотехническое сооружение с целью создания мощного огня. Сооружение не использовалось для проведения металлургических процессов. Предлагается интерпретация комплекса как ритуального объекта типа обо, специально сооруженного в ландшафте военного конфликта Тимура против Токтамыша. Курган может считаться ритуальным объектом".Эмма Усманова

По ее словам, будучи не потомком Чингисхана, Амир Тимур мечтал повторить его славу и повторить могущество Монгольской империи. Он создал свою собственную империю, которая включала в себя территории современного Ирана, Кавказ, Месопотамию, Афганистан, большую часть Средней Азии, части современного Пакистана, Сирии и Турции.

"Возможно, при сооружении обо им двигала наследственная память монгольской культуры ритуалов и желание поклониться духу "потрясателя Вселенной" Чингисхану, воинской славе которого он следовал. Обо было построено по всем правилам сакрального кода поклонения духам предков и культа священной Горы: во-первых, в местности Улытау, где начинались владения чингисидов Золотой Орды; во-вторых, Улытау – родовая и великая гора, почитаемая джучидами-чингисидами; в-третьих, с вершины Алтыншокы открывается обзор горной гряды Улытау; в-четвертых, сезон постройки обо – весна (апрель) – время поклонения духам предков. Само по себе строительство обо – это элемент сакрализации особо почитаемой территории".Эмма Усманова

Она напомнила, что культ обо (монг. "obuya" – насыпь) входит у кочевников в систему шаманистических или квазирелигиозных ритуалов поклонения священной Горе, которые были связаны с культом поклонения духам предков, местности и военно-политических предводителей.

"В этом контексте обо на сопке Алтыншокы было построено в контексте сакрального кода в местности Улытау, где начинались владения чингисидов Золотой Орды".Эмма Усманова

Кроме этого, казахстанский археолог рассказала о том, какое влияние оказал Амир Тимур на всемирную историю, как он сочетал традиционные исламские ценности с древним духовным наследием номадов и как в его наследии совмещаются сакральный смысл и бытовое предназначение.

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