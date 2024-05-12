Ученые считают ИИ угрозой для разумной жизни во Вселенной

Ученые назвали искусственный интеллект (ИИ) возможной угрозой для разумной жизни во Вселенной, что потенциально способно объяснить парадокс Ферми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Acta Astronautica, сверхразумная форма ИИ (ASI), которая превосходит человеческий интеллект и способная обучаться самостоятельно, может играть роль "великого фильтра", то есть быть непреодолимым препятствием, мешающим появлению развитых цивилизаций, наделенных возможностью осваивать большие космические пространства. Эксперты считают, что быстрое развитие технологий искусственного интеллекта может совпасть со временем перехода цивилизации от однопланетного существования к многопланетному.

По прогнозу одного из катастрофических сценариев, если страны все больше будут полагаться на автономные системы искусственного интеллекта, которые конкурируют друг с другом, то может возникнуть ситуация, когда военные возможности ИИ будут использованы для разрушений в беспрецедентных масштабах. Это способно уничтожить как саму цивилизацию, так и сами системы ИИ.

Отмечается, что типичная продолжительность жизни технологически развитой цивилизации может составлять менее 100 лет. Это примерно равно сроку между появлением возможности посылать и принимать межзвездные радиосигналы (на Земле это 1960 год) и предполагаемым созданием ASI (2040 г.) на Земле. Если эту оценку включить в уравнение Дрейка, то в любой момент времени существует лишь горстка разумных цивилизаций.

Парадокс Ферми – отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития.

Ранее сообщалось, что Siri может получить искусственный интеллект уже в следующем обновлении.