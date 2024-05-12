Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые считают ИИ угрозой для разумной жизни во Вселенной

искусственный интеллект , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 18:15 Фото: pixabay
Ученые назвали искусственный интеллект (ИИ) возможной угрозой для разумной жизни во Вселенной, что потенциально способно объяснить парадокс Ферми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Acta Astronautica, сверхразумная форма ИИ (ASI), которая превосходит человеческий интеллект и способная обучаться самостоятельно, может играть роль "великого фильтра", то есть быть непреодолимым препятствием, мешающим появлению развитых цивилизаций, наделенных возможностью осваивать большие космические пространства. Эксперты считают, что быстрое развитие технологий искусственного интеллекта может совпасть со временем перехода цивилизации от однопланетного существования к многопланетному.

По прогнозу одного из катастрофических сценариев, если страны все больше будут полагаться на автономные системы искусственного интеллекта, которые конкурируют друг с другом, то может возникнуть ситуация, когда военные возможности ИИ будут использованы для разрушений в беспрецедентных масштабах. Это способно уничтожить как саму цивилизацию, так и сами системы ИИ.

Отмечается, что типичная продолжительность жизни технологически развитой цивилизации может составлять менее 100 лет. Это примерно равно сроку между появлением возможности посылать и принимать межзвездные радиосигналы (на Земле это 1960 год) и предполагаемым созданием ASI (2040 г.) на Земле. Если эту оценку включить в уравнение Дрейка, то в любой момент времени существует лишь горстка разумных цивилизаций.

Парадокс Ферми – отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития.

Ранее сообщалось, что Siri может получить искусственный интеллект уже в следующем обновлении.

Читайте также

операционная
Первый человек, которому пересадили свиную почку, умер через два месяца после трансплантации
Новую угрозу объявили специалисты из-за мощнейшей вспышки на Солнце
Новую угрозу объявили специалисты из-за мощнейшей вспышки на Солнце
исследование
Как долгожители сохраняют ясный ум
Елена Беляева
2024 год Искусственный интеллект
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: