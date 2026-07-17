Токаев признал, что человечество не успевает за развитием ИИ
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае предупредил, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) опережают коллективные способности людей понимать, оценивать и регулировать его, сообщает Zakon.kz.
По его словам, развитие ИИ должно соответствовать принципам мира и устойчивого развития, а не конфронтации или военной конкуренции.
"Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта. В конечном счете, будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности. В связи с этим Казахстан предлагает создать международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ".Касым-Жомарт Токаев
В завершение глава РК отметил, что Казахстан готов плодотворно взаимодействовать со всеми партнерами, чтобы использовать потенциал искусственного интеллекта во имя поддержания долгосрочного мира, устойчивого развития и всеобщего процветания.
На мероприятии президент Токаев также высоко оценил выдающиеся руководящие качества Си Цзиньпина, стратегическое видение которого определяет развитие современного Китая.
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