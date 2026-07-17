#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Политика

Токаев признал, что человечество не успевает за развитием ИИ

Токаев, заседание, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:54 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае предупредил, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) опережают коллективные способности людей понимать, оценивать и регулировать его, сообщает Zakon.kz.

По его словам, развитие ИИ должно соответствовать принципам мира и устойчивого развития, а не конфронтации или военной конкуренции.

"Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта. В конечном счете, будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности. В связи с этим Казахстан предлагает создать международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ".Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава РК отметил, что Казахстан готов плодотворно взаимодействовать со всеми партнерами, чтобы использовать потенциал искусственного интеллекта во имя поддержания долгосрочного мира, устойчивого развития и всеобщего процветания.

На мероприятии президент Токаев также высоко оценил выдающиеся руководящие качества Си Цзиньпина, стратегическое видение которого определяет развитие современного Китая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:45, Сегодня
Стратегические преимущества Казахстана в сфере развития ИИ раскрыл Касым-Жомарт Токаев
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:31, Сегодня
"ИИ во благо, ИИ для всех": о чем заявил Токаев на Всемирной конференции в Шанхае
Токаев утвердил стратегию цифровизации Казахстана и развития
18:55, 09 июня 2026
Токаев утвердил Стратегию цифровизации Казахстана и развития ИИ до 2029 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры &quot;Елимая&quot; в ЛК
14:23, Сегодня
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры "Елимая" в ЛК
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
14:09, Сегодня
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
Сергей Павлович
13:57, Сегодня
Бразилец Уокер считает, что "Русский Нганну" Павлович "уничтожит" Алекса Перейру
Иэн Гэрри
13:39, Сегодня
Оливейра рассказал, как Гэрри может победить Махачева в бою за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: