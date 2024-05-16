Когда сертификаты ЕНТ начнут признавать в зарубежных вузах
Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования работает над улучшением тестов ЕНТ, чтобы их результаты начали признавать в зарубежных вузах, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов отметил, что над улучшением качества казахстанских тестов также работают международные эксперты и разработчики.
"Для нас важно, чтобы наши тесты, сертификаты ЕНТ признавались. В этом плане мы проводим большую работу с нашими иностранными партнерами, агентствами, которые ведут аккредитацию центров тестирования в мире. Конечно, мы хотели бы, чтобы сертификаты Единого национального тестирования были использованы, скажем, в нашем регионе, может быть, и за рубежом. Чтобы результаты тестирований могли быть использованы при поступлении в зарубежные вузы", – рассказал директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов.
Он отметил, что в центре также повышают квалификацию разработчиков тестирований. И по результатам проведенных за последние годы тестирований количество апелляций по содержанию тестов уже существенно уменьшилось.
16 мая основное Единое национальное тестирование стартовало в 14 регионах страны, в шести областях заявки еще принимаются.
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