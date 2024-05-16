Основное ЕНТ-2024: почему в шести регионах перенесли тестирование

16 мая в 14 регионах Казахстана стартовало основное Единое национальное тестирование. Однако в шести регионах старт тестирования перенесли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов, в шести регионах тестирование перенесли из-за объявленного режима ЧС, связанного с паводками.

"Сегодня мы начали тестирование в 14 регионах, в шести регионах, где был объявлен режим ЧС, – это Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области, чуть позже начнется тестирование. Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить возможность нашим детям зарегистрироваться. В этих регионах регистрация продлится до 20 мая", – сообщил Болатбек Абдрасилов на брифинге в СЦК.

В оставшихся шести регионах ЕНТ начнется 25 мая и 1 июня. В целом, тестирование продлится до 12 июля.

"Радует, что в этом году количество абитуриентов, которые будут принимать участие в ЕНТ, существенно увеличилось. По сравнению с прошлым годом примерно на 20 тыс. абитуриентов в этом году будет больше – на данный момент 181 тыс. человек выразили желание участвовать в тестировании", – добавил Болатбек Абдрасилов.

Ранее в Казахстане завершилось мартовское ЕНТ. Оно проходило с 4 до 30 марта 2024 года. О том, на каком языке сдали тестирование более 76% абитуриентов, можете узнать здесь.

