В России начали разработку нейроимплантов, позволяющих вернуть зрение незрячим

В России в ближайшее время начнутся исследования с участием добровольцев новых нейроимплантов, с помощью которых абсолютно незрячие люди смогут видеть, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали на Telegram-канале Skolkovo LIVE, разработкой нейроимплантов занимаются в лаборатории "Сенсор-Тех".

"В ближайшее время начнутся исследования с участием добровольцев", – заявил директор лаборатории.

Ранее, 30 января, сообщалось, что нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека.

Neuralink получила разрешение регулирующих органов на опыты с людьми в мае прошлого года. Тогда же компания начала поиск добровольцев. За два месяца до этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку Neuralink отклонило, усомнившись в безопасности эксперимента.