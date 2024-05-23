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Ученые нашли возможного "злого близнеца" планеты Земля

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 23:05 Фото: pixabay
Ученые из Японии нашли новую экзопланету, которая может оказаться двойником Земли, либо ее "злым близнецом", сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The Astrophysical Journal Letters, Венеру и Марс часто называют "злыми близнецами" Земли из-за того, что они похожи на нее по размерам и составу, но не подходят для жизни. С 1990-х годов было обнаружено более 5500 планет за пределами Солнечной системы. Большинство из них находятся в сотнях световых лет от Земли, что затрудняет их изучение.

Отмечается, что в новом исследовании ученые нашли и охарактеризовали новую планету Gleise 12 B, использовав данные космического телескопа TESS NASA и телескопа Subaru Национальной астрономической обсерватории Японии. Gliese 12 B находится всего в 40 световых годах от Солнечной системы. Это делает возможным ее изучение с помощью будущих 30-метровых телескопов.

В данное время ученым известно, что год на новой планете длится 12,8 дней. Ее радиус на 4% меньше, чем у Земли. Gleise 12 B получает в 1,6 раз больше излучения от своей звезды-хозяина по сравнению с Землей. По этому показателю новая экзопланета близка к Венере. Из-за этого на ней, вероятно, нет жизни. Однако ученые не исключают, что смогут в будущем найти жидкую воду на поверхности Gleise 12 B.

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