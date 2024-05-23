Ученые нашли возможного "злого близнеца" планеты Земля

Ученые из Японии нашли новую экзопланету, которая может оказаться двойником Земли, либо ее "злым близнецом", сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The Astrophysical Journal Letters, Венеру и Марс часто называют "злыми близнецами" Земли из-за того, что они похожи на нее по размерам и составу, но не подходят для жизни. С 1990-х годов было обнаружено более 5500 планет за пределами Солнечной системы. Большинство из них находятся в сотнях световых лет от Земли, что затрудняет их изучение.

Отмечается, что в новом исследовании ученые нашли и охарактеризовали новую планету Gleise 12 B, использовав данные космического телескопа TESS NASA и телескопа Subaru Национальной астрономической обсерватории Японии. Gliese 12 B находится всего в 40 световых годах от Солнечной системы. Это делает возможным ее изучение с помощью будущих 30-метровых телескопов.

В данное время ученым известно, что год на новой планете длится 12,8 дней. Ее радиус на 4% меньше, чем у Земли. Gleise 12 B получает в 1,6 раз больше излучения от своей звезды-хозяина по сравнению с Землей. По этому показателю новая экзопланета близка к Венере. Из-за этого на ней, вероятно, нет жизни. Однако ученые не исключают, что смогут в будущем найти жидкую воду на поверхности Gleise 12 B.

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