Ученые впервые нашли на Земле обломки ближайшей к Солнцу планеты

Ученые уверены, что впервые нашли на Земле метеориты, прилетевшие с Меркурия, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о двух образцах, найденных в Африке. По своему составу и возрасту они очень похожи на то, что известно о самой близкой к Солнцу планете. Если это подтвердится, ученые впервые получат реальные осколки Меркурия – без необходимости запускать туда дорогую экспедицию.

Исследование провела группа ученых, работающая с метеоритами Ksar Ghilane 022 и Northwest Africa 15915. Они изучили их состав, структуру и возраст, а затем сравнили все это с тем, что известно о Меркурии – в основном по данным аппарата Messenger, который работал там с орбиты. В результате выяснилось, что оба метеорита состоят из оливина, пироксена, сульфидов. Такой "набор" довольно хорошо совпадает с минералами, которые, по наблюдениям Messenger, есть на поверхности Меркурия, пишет ixbt.

Кроме того, изотопный состав кислорода у этих образцов похож на тот, что встречается в метеоритах группы aubrite. Ранее их тоже подозревали в меркурианском происхождении.

Еще один интересный факт – возраст этих метеоритов оценивается в 4,528 млрд лет. Это заметно старше самых древних участков поверхности Меркурия, которые, по расчетам, моложе на полмиллиарда лет. Это может означать, что образцы представляют очень ранний слой, который уже не виден на поверхности планеты.

Однако есть и отличия. Например, в метеоритах почти нет плагиоклазы, а на поверхности Меркурия ее, наоборот, много – больше трети. Это пока не дает уверенно сказать, что метеориты точно прилетели именно с Меркурия.

Определить, откуда точно прилетел метеорит, сложно. Для Луны и Марса это получилось, потому что были прямые данные с места. С Меркурием такого нет. Надежда есть на миссию BepiColombo – аппарат уже находится у Меркурия и скоро начнет присылать данные высокого разрешения. Возможно, они позволят точнее сравнить поверхность планеты с составом этих метеоритов.

Ранее стало известно, что самый крупный космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) впервые обнаружил ранее неизвестную экзопланету.