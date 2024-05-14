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Самая мощная вспышка в текущем цикле активности произошла на Солнце

Самая мощная вспышка в текущем цикле активности произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 23:26 Фото: pixabay
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце произошла самая мощная вспышка в текущем цикле, передает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

"На Солнце только что произошла самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7. Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8", — сказал ученый.

При этом он пояснил, что чуть более крупное событие, уровня X9.3, наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть почти шесть лет назад.

Согласно данным наблюдений, новая вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие магнитный шторм на Земле последней недели. За прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем звезды.

"При таком расположении возможность прихода плазмы и удара по Земле крайне мала и находится на грани статистической погрешности. В то же время, ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли", — отметил Богачев.

Он добавил, что возможен также приход к планете в ближайшее время потоков тяжелых частиц.

Ранее сообщалось, что 11 мая Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5. Подобная была зафиксирована впервые с августа 2005 года. По шкале из пяти значений, G1 – слабо, а G5 – экстремально сильно. Известно, что за несколько дней до этого на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую – Х.

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